На питание детей в школах будут тратить все меньше бюджетных средств

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-06T09:59:31+03:00

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Председатель комитета по финансам администрации Саратова Александр Струков рассказал о том, какие изменения в зарплате ждут бюджетников в областном центре.

Так, в 2020 году сохранится повышенная с 1 октября зарплата для педагогов общего образования и работников учреждений культуры до 28,1 тыс. рублей, педагогам дошкольных учреждений — до 25,8 тыс. рублей, учителям учреждений дополнительного образования детей — до 28,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета на минимальную зарплату предусмотрены с учетом увеличения ее размера с 1 января 2020 года с 11 280 до 12 130 рублей.

На субсидии гражданам по оплате коммунальных услуг и ЖКХ предусмотрено 268,8 млн рублей на 2020 год, 277,5 млн рублей на 2021 и 288,2 млн рублей на 2022 год.

На питание отдельных категорий детей в муниципальных образовательных учреждениях в 2020 году потратят 31,6 млн рублей, в 2021-2022 годах — по 24,5 млн рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU