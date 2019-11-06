2019-11-06T09:59:31+03:00
Общество

На питание детей в школах будут тратить все меньше бюджетных средств

Дарья Вострикова
Поделиться:
Совещание при мэре СаратоваСовещание при мэре СаратоваФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Председатель комитета по финансам администрации Саратова Александр Струков рассказал о том, какие изменения в зарплате ждут бюджетников в областном центре.

Так, в 2020 году сохранится повышенная с 1 октября зарплата для педагогов общего образования и работников учреждений культуры до 28,1 тыс. рублей, педагогам дошкольных учреждений — до 25,8 тыс. рублей, учителям учреждений дополнительного образования детей — до 28,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета на минимальную зарплату предусмотрены с учетом увеличения ее размера с 1 января 2020 года с 11 280 до 12 130 рублей.

На субсидии гражданам по оплате коммунальных услуг и ЖКХ предусмотрено 268,8 млн рублей на 2020 год, 277,5 млн рублей на 2021 и 288,2 млн рублей на 2022 год.

На питание отдельных категорий детей в муниципальных образовательных учреждениях в 2020 году потратят 31,6 млн рублей, в 2021-2022 годах — по 24,5 млн рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пугачеве по горячим следам росгвардейцы задержали вора стройматериалов
Осужденному за убийства в Саратовской области передали пять мобильников в банках с оливками
Саратовский инспектор попался на взятке в 20 тыс. рублей от водителя бензовоза
Губернатор Радаев осмотрел отремонтированную трассу Новые Бурасы — Петровск
Житель Ртищева на месте показал, как убивал по пьяни своего знакомого
Известны дороги Саратова, переходящие на финансирование из областного бюджета
Парочка вымогателей в Марксе избила женщину и потребовала 10 тыс. рублей
За три года в Саратове отремонтировали 2 430 кв. м дорог
В Энгельсе пьяный мужчина забыл куда дел украденные вещи
В Саратове бюджет на 2020 – 2022 годы планируется без дефицита
В Старой Порубежке сгорел частный дом
В Аткарске ребенок выбежал из-за машины и был сбит иномаркой
ЖСК обманутых дольщиков в Саратове освободили от земельного налога
В Саратове электрик соблазнил безработного наркотиками