ЖСК обманутых дольщиков в Саратове освободили от земельного налога

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-06T09:54:49+03:00

Продать квартиру без уплаты налога можно теперь через три года. Озвучены изменения в налоговой политике Саратова

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Сегодняшнее постоянно действующее совещание при главе Саратова Михаиле Исаеве открылось вопросом обсуждения бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

С докладом выступил председатель комитета по финансам администрации мэрии выступил Александр Струков.

Так, предлагается сократить для физических лиц минимальный предельный срок владения недвижимостью с пяти до трех лет, по истечению которого доход от ее продажи освобожден от налога. Важное условие — если это единственное жилое помещение в собственности налогоплательщика.

Также с 1 января 2020 года меняется принцип зачисления штрафов в бюджеты: за исключением отдельных случаев, они зачисляются в тот бюджет, из которого осуществляется финансирование органа, выявившего правонарушение.

От налогов освобождены организации и физлица в отношении земли, где находятся недострои. Мера нужна для создания условий для выполнения застройщиками обязательств перед участниками городского строительства.

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

По прогнозу в бюджет на 2020 год поступит 7 299,9 млн рублей налоговых и неналоговых доходов (101,3% к бюджетным назначениям 2019 года и к оценке исполнения 2019 года), в 2021 году — 7 373 млн рублей (101% к 2020 году), к 2022 году — 7 669,1 млн рублей (104% к 2021 году).

По плану в бюджет следующего года планируются доходы в размере 14 434 млн рублей, 2021 год — 15 026,6 млн рублей, а 2022 — 15 881,1 млн рублей. Расходы составят 14 434 млн рублей, 15 026,6 млн рублей и 15 881,1 млн рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU