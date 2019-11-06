2019-11-06T09:56:42+03:00
Политика

В мэрии Саратова произошли кадровые перестановки

В администрацию Саратова назначены два новых чиновника
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 ноября, в мэрии Саратова проходит постоянное действующее совещание при главе города Михаиле Исаеве.

Оно началось с выступления Екатерины Максимовой, руководителя аппарата администрации, о кадровых изменениях в мэрии.

Так, с 5 ноября председателем комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации назначена Евгения Кознова. Ранее она была советником главы администрации. Занимавшая пост главы комитета Наталья Нефедова уволилась по собственному желанию.

С сегодняшнего дня, 6 ноября, на пост начальника управления по стратегическому планированию и инвестициям назначен Александр Боим. Предыдущий руководитель Дмитрий Заматырин ранее ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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