В мэрии Саратова произошли кадровые перестановки
Сегодня, 6 ноября, в мэрии Саратова проходит постоянное действующее совещание при главе города Михаиле Исаеве.
Оно началось с выступления Екатерины Максимовой, руководителя аппарата администрации, о кадровых изменениях в мэрии.
Так, с 5 ноября председателем комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации назначена Евгения Кознова. Ранее она была советником главы администрации. Занимавшая пост главы комитета Наталья Нефедова уволилась по собственному желанию.
С сегодняшнего дня, 6 ноября, на пост начальника управления по стратегическому планированию и инвестициям назначен Александр Боим. Предыдущий руководитель Дмитрий Заматырин ранее ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU