2019-11-06T09:12:48+03:00
Происшествия

Безработный житель Энгельса в Солнечном незаконно взял кредит на полмиллиона

Он предоставил ложные данные о трудоустройстве
Ольга Симонова
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В Саратове полиция вчера, 5 ноября, задержала подозреваемого в мошенничестве жителя Энгельса.

- В Солнечном в полицию обратился 26-летний сотрудник банка и рассказал, что 12 января в организацию на проспекте Строителей за кредитом обратился 26-летний безработный покровчанин и, предоставив липовые данные о работе, получил в кредит более полумиллиона рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали ранее не судимого парня. На время расследования ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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