В Энгельсе подросток угнал у пенсионера «шестерку» и разбил ее
Мальчика отправили под присмотр родителей
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В Энгельсе Саратовской области с заявлением об угоне его автомобиля ВАЗ-2106 в полицию обратился 70-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, машина была припаркована у дома №3/25 по проспекту Химиков.
Преступление было совершено в ночь на 4 ноября.
Полицейские нашли машину у дома №79 по проспекту Фридриха Энгельса. У автомобиля оказалось разбито левое боковое стекло и поврежден замок зажигания. Возбуждено уголовное дело.
По подозрению в угоне задержан 16-летний подросток. Его отправили под присмотр родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU