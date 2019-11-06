2019-11-06T08:48:37+03:00
Происшествия

В Энгельсе подросток угнал у пенсионера «шестерку» и разбил ее

Мальчика отправили под присмотр родителей
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области с заявлением об угоне его автомобиля ВАЗ-2106 в полицию обратился 70-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, машина была припаркована у дома №3/25 по проспекту Химиков.

Преступление было совершено в ночь на 4 ноября.

Полицейские нашли машину у дома №79 по проспекту Фридриха Энгельса. У автомобиля оказалось разбито левое боковое стекло и поврежден замок зажигания. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в угоне задержан 16-летний подросток. Его отправили под присмотр родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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