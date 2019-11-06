В Саратове пенсионер за рулем иномарки устроил тройное ДТП

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-06T08:45:38+03:00

Авария произошла на дороге на Кумысную поляну

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Во Фрунзенском районе Саратова вчера вечером, 5 ноября, случилось тройное ДТП.

- Напротив дома №230 по улице Новоузенская в 22:00 78-летний водитель Renault Kangoo вылетел на «встречку» и врезался в Lada Granta, которой управлял 32-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

После столкновения иномарка протаранила припаркованный ВАЗ-2111, в котором не было шофера.

В результате ДТП пострадал 31-летний пассажир Granta. Его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU