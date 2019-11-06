В Саратове пенсионер за рулем иномарки устроил тройное ДТП
Авария произошла на дороге на Кумысную поляну
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Во Фрунзенском районе Саратова вчера вечером, 5 ноября, случилось тройное ДТП.
- Напротив дома №230 по улице Новоузенская в 22:00 78-летний водитель Renault Kangoo вылетел на «встречку» и врезался в Lada Granta, которой управлял 32-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
После столкновения иномарка протаранила припаркованный ВАЗ-2111, в котором не было шофера.
В результате ДТП пострадал 31-летний пассажир Granta. Его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU