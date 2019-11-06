В Заводском мужчина забил до смерти сожительницу и лишился свободы на 14 лет

СЕГОДНЯ 08:14 2019-11-06T08:14:11+03:00

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В Заводском районе Саратова осудили 45-летнего местного жителя. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Ночью 27 мая 2019 года мужчина со своей 30-летней сожительницей после пьянки у соседей вернулись в съемную комнату в общежитии на улице Васильковская. Выпитого в гостях им показалось мало и они решили продолжить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Во время застолья гражданин начал вспоминать все то плохое, что ему сделала возлюбленная, и упрекнул ее в самовольной трате его денег.

После такой претензии началась ссора, и злоумышленник избил сожительницу руками и ногами по голове и телу. Когда скандал исчерпал себя, пара помирилась и пошла спать.

На следующее утро гражданин ушел из дома на заработки, а по приходе вечером обнаружил женщину мертвой.

Расстроившись смертью подруги, он пошел к соседу «залить» горе, а тот вызвал «скорую» и полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от тупой травмы головы с переломом основания черепа и кровоизлиянием головного мозга.

Злоумышленник так и не признал свою вину, однако суду хватило доказательств, чтобы лишить его свободы на 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU