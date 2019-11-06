В Саратове ищут пропавшего подростка

СЕГОДНЯ 08:09 2019-11-06T08:27:26+03:00

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В Ленинском районе Саратова без вести пропал 16-летний Эльмир Бади-Оглы Мустафаев.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», юношу ищут с 4 ноября.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение. У парня черные волосы и глаза.

На момент пропажи он был одет в серую куртку, светлые спортивные штаны, черные кроссовки с белыми полосами, темно-синюю шапку с помпоном.

ИСТОЧНИК KP.RU