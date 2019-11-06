Задержанный за пьяную езду водитель обругал полицейского и попал под суд
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту публичного оскорбления представителя власти, угрозы убийством, причинения легкого вреда здоровью и пьяного вождения.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемым является ранее судимый 28-летний мужчина.
По версии следствия, в мае житель села Хватовка во время совместной пьянки поссорился со своей знакомой. В ответ на упреки женщины о грубом с ней обращении злоумышленник пригрозил ее убить и в подтверждении серьезности своих слов ударил стеклянной бутылкой по голове.
В сентябре он также распивал алкоголь со своим знакомым, а потом повез его домой на своей машине. Причем ранее его лишили прав на два года также за пьяную езду. Когда автомобиль остановили полицейские, мужчина нецензурно обругал сотрудника ДПС в присутствии посторонних.
Уголовное дело направлено в прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU