В Энгельсе завод по ремонту военной техники задолжал работникам 4,5 млн рублей

5 Нояб. 20:40 2019-11-05T20:40:42+03:00

Это не первое дело в отношении руководства «СпецМашИнвест»

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В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты на заводе «СпецМашИнвест».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, предприятие по ремонту военной техники задолжало 98 работникам 4,5 млн рублей. Долг возник с января по декабрь 2018 года.

- При этом фактически возможность погашения задолженности перед сотрудниками у юридического лица имелась, – отметили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено после проверки Гострудинспекции. При этом ранее в отношении руководства предприятия уже было возбуждено аналогичное дело. Тогда проверка показала, что с января 2016 года по апрель 2017 года работники не получили 7,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU