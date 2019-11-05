Саратовскую область накроет туман: водителей просят быть осторожнее
В Саратовской области сегодня ночью и завтра утром, 6 ноября, будет туман.
- Он может способствовать увеличению количества ДТП. Влага на дороге уменьшает сцепление колес с дорогой, а предметы выглядят более отдаленными, чем в реальности, — сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганды ГИБДД по области.
Госавтоинспекция рекомендует водителям не превышать скорость, сохранять дистанцию перед другими авто и быть внимательными у пешеходных переходов.
Стоит использовать ближний свет и противотуманные фары.
Также памятка есть и для пешеходов — им стоит быть аккуратнее у дороги и использовать световозвращающие элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU