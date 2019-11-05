В Саратове азартный игрок «пропил» с незнакомцем 117 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-05T16:11:16+03:00

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В Саратове 33-летний мужчина познакомился с азартным игроком в букмекерской конторе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, они решили скрепить знакомство спиртным.

После этого гражданин дал новому знакомому банковскую карту, продиктовал пин-код и поручил принести алкоголь.

Однако мужчина распорядился деньгами по своему: он снял с карты 117 тыс. рублей и ушел.

О случившемся гражданин сообщил в полицию, после этого преступника задержали.

Им оказался 47-летний нигде не работающий 47-летний саратовец, на которого завели уголовное дело.

Он не смог вернуть похищенное законному владельцу, поскольку потратил все деньги на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU