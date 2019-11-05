В Саратове азартный игрок «пропил» с незнакомцем 117 тыс. рублей
В Саратове 33-летний мужчина познакомился с азартным игроком в букмекерской конторе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, они решили скрепить знакомство спиртным.
После этого гражданин дал новому знакомому банковскую карту, продиктовал пин-код и поручил принести алкоголь.
Однако мужчина распорядился деньгами по своему: он снял с карты 117 тыс. рублей и ушел.
О случившемся гражданин сообщил в полицию, после этого преступника задержали.
Им оказался 47-летний нигде не работающий 47-летний саратовец, на которого завели уголовное дело.
Он не смог вернуть похищенное законному владельцу, поскольку потратил все деньги на себя.
ИСТОЧНИК KP.RU