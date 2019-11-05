В Саратове предприниматель незаконно выдавал кредиты

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-05T16:08:26+03:00

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Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения соблюдения законодательства о потребительском кредите.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ИП Сушков С.А. в комиссионном магазине «Победа» на Советской улице, 64/70 незаконно предоставлял гражданам потребительские займы.

Проблема была в притворных договорах комиссии, заключенных без цели продать принятых товаров.

Бизнесмена привлекли к штрафу в размере 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU