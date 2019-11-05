В Саратове предприниматель незаконно выдавал кредиты
Бизнесмена оштрафовали на 20 тыс. рублей
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Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения соблюдения законодательства о потребительском кредите.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ИП Сушков С.А. в комиссионном магазине «Победа» на Советской улице, 64/70 незаконно предоставлял гражданам потребительские займы.
Проблема была в притворных договорах комиссии, заключенных без цели продать принятых товаров.
Бизнесмена привлекли к штрафу в размере 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU