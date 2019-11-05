2019-11-05T15:33:58+03:00
Общество

В Саратовской области родились Рианна, Роберт, Лукас и Леон

Редкими именами становятся Елена и Алла
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В октябре 2019 года в Саратовской области родились Роберт, Дементий, Климентий, Лукас, Леон, Стефанида, Николь и Рианна.

- Редкими именами становятся некогда популярные, например, Елена и Алла, — сообщила руководитель управления по делам ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева.

Также популярностью пользуется процедура смены имени или фамилии. За десять месяцев 2019 года в органы ЗАГС области обратились 915 человек, чтобы сменить имя или фамилию.

- Среди причин для этого: желание носить общую с мужем или родственниками фамилию, трудное произношение, несозвучность с именем и отчеством и другое. Изменить данные может любой человек старше 14 лет, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

Данная процедура производится ЗАГСом по месту жительства или прописки. Однако, если человек несовершеннолетний, нужно согласие родителей, попечителей или усыновителей, а если их нет — то требуется решение суда.

Таким образом в области благодаря смене имени появились Амелия, Феодора, Алиана, Валерия и Даниэль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовскую область накроет туман: водителей просят быть осторожнее
Стадион саратовского лицея оккупировали собаки
В ДТП под Саратовом двух мужчин выкинуло из машины
Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области почти на 30% ниже эпидпорога
В Саратове снесут два дома-ровесника революции
В Саратовской области самая дорогая в ПФО колбаса с картошкой
В Саратове азартный игрок «пропил» с незнакомцем 117 тыс. рублей
В Саратове предприниматель незаконно выдавал кредиты
Панков: Кандидатура Володина на пост председателя ПА ОДКБ поддержана единогласно
Саратовские дартсмены взяли пять медалей первенства России
Депутаты Саратовской областной думы приняли участие в крестном ходе
На новый пляж в Саратове начали завозить песок
В Балаково женщина лишилась в бургерной телефона
В Балакове подросток пошел на грабеж аптеки ради презервативов
В Саратове руководство 12-й горбольницы помогает пациентам морить тараканов
В Саратове без воды останутся семь улиц и три храма
В Саратове снимать однокомнатную квартиру дешевле, чем по России
Житель Казани оставил доверчивого саратовца без 36,9 тыс. рублей
Панков: Ремонт дороги Саратов — Озинки завершится в 2021 году
На Планерной улице сбили велосипедиста
Улицы в Мирном поселке Саратова до ночи остались без воды
Саратовская спортсменка взяла серебро чемпионата мира по прибрежной гребле
С утра в Саратове пойдет дождь
В Саратове на день изменилось расписание троллейбусов №7
10 тыс. сгоревших кроликов: перед пожаром агрофирма планировала расширение