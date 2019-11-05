В Саратовской области родились Рианна, Роберт, Лукас и Леон

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-05T15:33:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В октябре 2019 года в Саратовской области родились Роберт, Дементий, Климентий, Лукас, Леон, Стефанида, Николь и Рианна.

- Редкими именами становятся некогда популярные, например, Елена и Алла, — сообщила руководитель управления по делам ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева.

Также популярностью пользуется процедура смены имени или фамилии. За десять месяцев 2019 года в органы ЗАГС области обратились 915 человек, чтобы сменить имя или фамилию.

- Среди причин для этого: желание носить общую с мужем или родственниками фамилию, трудное произношение, несозвучность с именем и отчеством и другое. Изменить данные может любой человек старше 14 лет, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

Данная процедура производится ЗАГСом по месту жительства или прописки. Однако, если человек несовершеннолетний, нужно согласие родителей, попечителей или усыновителей, а если их нет — то требуется решение суда.

Таким образом в области благодаря смене имени появились Амелия, Феодора, Алиана, Валерия и Даниэль.

ИСТОЧНИК KP.RU