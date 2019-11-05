В Саратовской области родились Рианна, Роберт, Лукас и Леон
В октябре 2019 года в Саратовской области родились Роберт, Дементий, Климентий, Лукас, Леон, Стефанида, Николь и Рианна.
- Редкими именами становятся некогда популярные, например, Елена и Алла, — сообщила руководитель управления по делам ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева.
Также популярностью пользуется процедура смены имени или фамилии. За десять месяцев 2019 года в органы ЗАГС области обратились 915 человек, чтобы сменить имя или фамилию.
- Среди причин для этого: желание носить общую с мужем или родственниками фамилию, трудное произношение, несозвучность с именем и отчеством и другое. Изменить данные может любой человек старше 14 лет, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.
Данная процедура производится ЗАГСом по месту жительства или прописки. Однако, если человек несовершеннолетний, нужно согласие родителей, попечителей или усыновителей, а если их нет — то требуется решение суда.
Таким образом в области благодаря смене имени появились Амелия, Феодора, Алиана, Валерия и Даниэль.
ИСТОЧНИК KP.RU