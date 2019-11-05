2019-11-05T16:05:27+03:00
Общество

Саратовские дартсмены взяли пять медалей первенства России

Соревновались юноши и девушки
Дарья Вострикова
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С 1 по 4 ноября сборная команда Саратовской области принимала участие в первенстве России по игре дартс среди спортсменов до 15 и 18 лет в городе Окуловка Новгородской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, Никита Глушков взял серебро в упражнении «501» в парном разряде до 18 лет и бронзу в «наборе очков» в личном разряде до 18 лет.

Никита Козлов стал вторым среди соперников до 15 лет в «наборе очков» и третьим в упражнении «сектор 20» среди этой же возрастной категории.

Мария Давыдова получила второе место в упражнении «501» в парном разряде до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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