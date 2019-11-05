В Балаково женщина лишилась в бургерной телефона

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-05T15:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 35-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе МУ МВД России «Балаковское», пока она была в кафе «Бургер кинг» на Трнавской улице, с 14:00 до 16:00 кто-то вынул из ее сумки телефон Vertex.

Сумма ущерба превысила 5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний мужчина, на которого завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU