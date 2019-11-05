В Балаково женщина лишилась в бургерной телефона
Сумма ущерба превысила 5 тыс. рублей
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 35-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе МУ МВД России «Балаковское», пока она была в кафе «Бургер кинг» на Трнавской улице, с 14:00 до 16:00 кто-то вынул из ее сумки телефон Vertex.
Сумма ущерба превысила 5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний мужчина, на которого завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU