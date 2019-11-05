2019-11-05T15:22:31+03:00
Общество

В Саратове без воды останутся семь улиц и три храма

Ограничения продлятся до 22:00
Дарья Вострикова
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Завтра, 6 ноября, из-за подключения новых водопроводных коммуникаций без воды останется ряд улиц в поселке Солнечный.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улицах Лисина 1, 3Б, 4, 6, 7, 7а, 7Б, 8, 10, 11, 11а, 13, 14; Еремина, 1, 3, 5, 7а, 9; Панченко, 1, 2, 4а, 4/5, 5, 6, 6а, 8; Академика Семенова, 1, 5, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 13; Оржевского, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, Кузнецова, 7, 9, 11; Бульвар Героев Отечества, 11, 13.

Также ограничения коснутся ЦПРО Саратовской ЕРПЦ, Храма в честь Нерукотворного Образа на перекрестке Семенова и Еремина и Храм Святителя Спиридона Тримифунтского.

Отключение продлится с 8:00 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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