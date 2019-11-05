2019-11-05T15:21:03+03:00
Общество

В Саратове снимать однокомнатную квартиру дешевле, чем по России

Дешевле всего жить в Волгоградской области и Башкортостане
Екатерина Семенова
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Аренда однокомнатных квартир в Саратове — дешевле, чем в среднем по России.

К такому выводу пришли эксперты портала недвижимости Domofond.ru по итогам анализа объявлений о сдаче и найме жилья.

Однушка в Саратове обойдется в среднем в 11 568 рублей в месяц. В среднем по России аренда однокомнатных квартир составляет 16 097 рублей.

Самое дорогое съемное жилье — в Москве (36 436 рублей), в Химках (27 726 рублей) и в Санкт-Петербурге (24 597 рублей).

Дешевле всего однокомнатные квартиры обходятся в городах Волжский Волгоградской области и Стерлитамаке Республики Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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