В Саратове снимать однокомнатную квартиру дешевле, чем по России
Аренда однокомнатных квартир в Саратове — дешевле, чем в среднем по России.
К такому выводу пришли эксперты портала недвижимости Domofond.ru по итогам анализа объявлений о сдаче и найме жилья.
Однушка в Саратове обойдется в среднем в 11 568 рублей в месяц. В среднем по России аренда однокомнатных квартир составляет 16 097 рублей.
Самое дорогое съемное жилье — в Москве (36 436 рублей), в Химках (27 726 рублей) и в Санкт-Петербурге (24 597 рублей).
Дешевле всего однокомнатные квартиры обходятся в городах Волжский Волгоградской области и Стерлитамаке Республики Башкортостан.
ИСТОЧНИК KP.RU