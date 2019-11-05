Житель Казани оставил доверчивого саратовца без 36,9 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-05T15:10:45+03:00

Мужчина познакомился с мошенником на сайте в интернете

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В феврале в отдел саратовской полиции обратился 33-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданин нашел на сайте в интернете объявление о продаже гаджета, позвонил продавцу и договорился о сделке.

Он согласился отдать сначала деньги, а потом получить товар. Однако после перечисления 36,9 тыс. рублей телефона мужчина так и не увидел.

Стражи порядка выяснили, что потерпевший перечислил деньги на счет жителя Казани. Выяснилось, что злоумышленник дал доверчивому покупателю банковские данные своей сестры, однако 47-летнего мошенника все равно задержали.

Мужчина признался, что взял чужие средства и потратил их на себя.

На него завели уголовное дело, следствие набирает ход.

ИСТОЧНИК KP.RU