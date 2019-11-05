Житель Казани оставил доверчивого саратовца без 36,9 тыс. рублей
В феврале в отдел саратовской полиции обратился 33-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданин нашел на сайте в интернете объявление о продаже гаджета, позвонил продавцу и договорился о сделке.
Он согласился отдать сначала деньги, а потом получить товар. Однако после перечисления 36,9 тыс. рублей телефона мужчина так и не увидел.
Стражи порядка выяснили, что потерпевший перечислил деньги на счет жителя Казани. Выяснилось, что злоумышленник дал доверчивому покупателю банковские данные своей сестры, однако 47-летнего мошенника все равно задержали.
Мужчина признался, что взял чужие средства и потратил их на себя.
На него завели уголовное дело, следствие набирает ход.
ИСТОЧНИК KP.RU