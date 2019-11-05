Улицы в Мирном поселке Саратова до ночи остались без воды
Произошла авария на Аллейной улице
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На нескольких улицах Кировского района Саратова сегодня, 5 ноября, отключили воду. Авария на водопроводе случилась на Аллейной в Мирном поселке.
- Отключено водоснабжение на улицах: Аллейная, Шахматная, Сосновская, Юбилейная, Дружная, Ангарская, Отрядная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Воду начнут подавать жителям ориентировочно в полночь, когда закончится ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU