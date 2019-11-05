Улицы в Мирном поселке Саратова до ночи остались без воды

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-05T14:45:37+03:00

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На нескольких улицах Кировского района Саратова сегодня, 5 ноября, отключили воду. Авария на водопроводе случилась на Аллейной в Мирном поселке.

- Отключено водоснабжение на улицах: Аллейная, Шахматная, Сосновская, Юбилейная, Дружная, Ангарская, Отрядная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Воду начнут подавать жителям ориентировочно в полночь, когда закончится ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU