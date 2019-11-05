Саратовская спортсменка взяла серебро чемпионата мира по прибрежной гребле

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-05T15:06:24+03:00

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С 31 октября по 3 ноября в Гонконге, в гавани Виктория, прошел чемпионат мира по прибрежной гребле.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязания собрали 500 гребцов из 27 стран.

Так, Россию представили восемь человек в четырех экипажах, в число которых вошла саратовская спортсменка Юлия Иноземцева.

Она 3 ноября в экипаже четверки парной с рулевым Юлия завоевала серебряную медаль чемпионата мира.

ИСТОЧНИК KP.RU