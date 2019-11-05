Бюджет Саратовской области частично оплатит рейсы из аэропорта «Гагарин»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-05T16:12:23+03:00

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Правительство Саратовской области готово выделить до 61% субсидий компании «ИрАэро» за организацию полетов в Минеральные Воды, Сочи, Екатеринбург и Симферополь из международного аэропорта «Гагарин».

По информации официального сайта «Росавиации», денежная поддержка просуществует до конца этого года.

По статье «Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров» из областного бюджета планируется поступление 36 млн 567 тыс. рублей.

Напомним, что улететь в Сочи можно с 19 по 28 декабря по вторникам и субботам. По средам и пятницам открыты рейсы в Минеральные воды (с 20 ноября по 27 декабря), Симферополь (с 19 ноября по 31 декабря), а также Екатеринбург (с 20 ноября по 27 декабря).

ИСТОЧНИК KP.RU