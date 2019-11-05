В Саратове женщина украла у своего отчима 343 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-05T13:29:22+03:00

Она сняла деньги с его банковского счета

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Суд признал 49-летнюю жительницу Саратова виновной в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15 по 23 декабря женщина забрала у больного отчима банковскую карту, после чего 13 раз сняла с его счета деньги через терминалы Заводского района.

Также она девять раз перевела своей дочери средства, причинив ущерб мужчине на сумму 343 тыс. рублей.

Преступнице дали три года условного срока и обязали вернуть все деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU