В Саратове женщина украла у своего отчима 343 тыс. рублей
Она сняла деньги с его банковского счета
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Суд признал 49-летнюю жительницу Саратова виновной в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15 по 23 декабря женщина забрала у больного отчима банковскую карту, после чего 13 раз сняла с его счета деньги через терминалы Заводского района.
Также она девять раз перевела своей дочери средства, причинив ущерб мужчине на сумму 343 тыс. рублей.
Преступнице дали три года условного срока и обязали вернуть все деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU