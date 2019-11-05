Саратовский конькобежец взял золото чемпионата России
Он получил награды в нескольких дисциплинах
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В Коломне 2 ноября, в третий день соревнований чемпионата России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, члены сборной команды России, саратовцы Данила Семериков и Даниил Чмутов приняли участие в дисциплине масс-старт.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, Данила Семериков взял золото в этой дисциплине, его коллега получил четвертое место.
Победитель также завоевал серебро на дистанции 10 тыс. метров 3 ноября — в последний день соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU