Саратовский конькобежец взял золото чемпионата России

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-05T13:32:04+03:00

Он получил награды в нескольких дисциплинах

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В Коломне 2 ноября, в третий день соревнований чемпионата России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, члены сборной команды России, саратовцы Данила Семериков и Даниил Чмутов приняли участие в дисциплине масс-старт.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, Данила Семериков взял золото в этой дисциплине, его коллега получил четвертое место.

Победитель также завоевал серебро на дистанции 10 тыс. метров 3 ноября — в последний день соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU