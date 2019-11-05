Пенсионер из Советского района заплатит 5 тыс. рублей за мат в адрес полицейского
К гражданину пришли с проверкой
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Суд признал 61-летнего жителя Советского района виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 29 сентября участковый вместе с консультантом опеки и попечительства местной администрации пришли к нему домой с проверкой.
Подсудимый был пьян и не рад визиту гостей, из-за чего разразился нецензурной бранью.
За это мужчину обязали заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU