Пенсионер из Советского района заплатит 5 тыс. рублей за мат в адрес полицейского

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-05T13:30:36+03:00

К гражданину пришли с проверкой

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Суд признал 61-летнего жителя Советского района виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 29 сентября участковый вместе с консультантом опеки и попечительства местной администрации пришли к нему домой с проверкой.

Подсудимый был пьян и не рад визиту гостей, из-за чего разразился нецензурной бранью.

За это мужчину обязали заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU