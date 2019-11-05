Саратовский гребец взял две медали Кубка Мира
Состязания прошли в Китае
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С 31 октября по 4 ноября в Китае проходил Кубок мира ICF по гребле на лодках «Дракон».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 34 команды из 29 стран мира.
В составе российской сборной выступал саратовский гребец Сергей Неловко.
Он взял серебряную медаль за пройденные 200 метров и бронзу в дистанции на полкилометра.
Обе награды спортсмен получил в классе лодок Д-20.
ИСТОЧНИК KP.RU