Саратовский гребец взял две медали Кубка Мира

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-05T13:29:44+03:00

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С 31 октября по 4 ноября в Китае проходил Кубок мира ICF по гребле на лодках «Дракон».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 34 команды из 29 стран мира.

В составе российской сборной выступал саратовский гребец Сергей Неловко.

Он взял серебряную медаль за пройденные 200 метров и бронзу в дистанции на полкилометра.

Обе награды спортсмен получил в классе лодок Д-20.

ИСТОЧНИК KP.RU