Энергетики «Т Плюс» извинились перед саратовцами

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-05T13:22:45+03:00

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Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» прокомментировал ситуацию с разрытым котлованом на Артиллерийской, 10.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, трубопровод является муниципальной собственностью и находится на обслуживании в филиале.

Ранее на объекте проводились работы. Сейчас коммуникации в работе, и теплоресурс поставляется ко всем подключенным объектам.

- Мероприятия по благоустройству участка начнутся завтра, 6 ноября. Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства, — отметили в «Т Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU