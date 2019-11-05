Энергетики «Т Плюс» извинились перед саратовцами
Котлован на Артиллерийской обещают закопать завтра
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Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» прокомментировал ситуацию с разрытым котлованом на Артиллерийской, 10.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, трубопровод является муниципальной собственностью и находится на обслуживании в филиале.
Ранее на объекте проводились работы. Сейчас коммуникации в работе, и теплоресурс поставляется ко всем подключенным объектам.
- Мероприятия по благоустройству участка начнутся завтра, 6 ноября. Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства, — отметили в «Т Плюс».
ИСТОЧНИК KP.RU