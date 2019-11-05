Владимир Путин назначил десять новых судей в Саратовской области
Президент России Владимир Путин назначил десять новых судей в Саратовской области.
Соответствующий документ размещен официальным публикатором правовой информации вчера, 4 ноября.
Так, в Аткарском районном суде будет работать Елена Матерная, в Базарно-Карабулакском — Надежда Коноплева, Волжском районном суде — Юрий Магазенко, в Петровском городском суде — Ольга Чинченко.
В Саратовском областном суде будет работать Наталья Смородинова, Сергей Языкеев, Ольга Степаненко, Ирина Агаркова.
В Саратовский гарнизонный военный суд назначен Антон Бабаров, в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд — Лариса Луева.
Представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Саратовской области стал Григорий Сергеев, он будет работать вместо Марины Алешиной.
ИСТОЧНИК KP.RU