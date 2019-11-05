СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-05T13:21:54+03:00

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Президент России Владимир Путин назначил десять новых судей в Саратовской области.

Соответствующий документ размещен официальным публикатором правовой информации вчера, 4 ноября.

Так, в Аткарском районном суде будет работать Елена Матерная, в Базарно-Карабулакском — Надежда Коноплева, Волжском районном суде — Юрий Магазенко, в Петровском городском суде — Ольга Чинченко.

В Саратовском областном суде будет работать Наталья Смородинова, Сергей Языкеев, Ольга Степаненко, Ирина Агаркова.

В Саратовский гарнизонный военный суд назначен Антон Бабаров, в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд — Лариса Луева.

Представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Саратовской области стал Григорий Сергеев, он будет работать вместо Марины Алешиной.

ИСТОЧНИК KP.RU