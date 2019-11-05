2019-11-05T13:12:11+03:00
Звезды

«Весь мир — театр»: в Саратове открылась выставка Российского фонда культуры

Экспозиция доступна зрителям саратовского театра драмы до 9 ноября
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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Российский фонд культуры в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума открыл в Саратове выставку «Весь мир — театр». Ранее экспозиция была представлена в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова в Ярославле. Выставка доступна зрителям Саратовского государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова до 9 ноября.

Экспозиция открылась в ходе Международной театральной олимпиады, которая в этом году проходит в России. Центральной площадкой «Театральной олимпиады — 2019» стал Александрийский театр в Санкт-Петербурге. Программа из 100 российских и зарубежных постановок стартовала еще в июне.

3 ноября во время всероссийской акции «Ночь искусств» в фойе театра выставку сопровождала живая музыка.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Основой выставки является многовековая история русского драматического театра. Концепция выставки «Весь мир — театр» — демонстрация уникального симбиоза европейских и русских театральных традиций.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Экспозиция поделена на несколько блоков по хронологическому принципу.

Первые блоки выставки повествуют об истоках русского театра до учреждения первого публичного «Русского для представления трагедий и комедий театра». Здесь подчеркивается роль скоморохов, рассказывается о церковном театре, упоминается первый профессиональный спектакль «Артаксерксово действо». В царствование Алексея Михайловича в России, кроме придворного, появляется еще один вид театра — школьный. Ему было суждено просуществовать более полувека. Далее выставка рассказывает о придворном театре Анны Иоанновны и Кадетском театре.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В следующем блоке речь идет о театре и драматургии первой половины 19 века. Здесь выставка упоминает такие имена как Александр Сумароков, Михаил Херасков, Денис Фонвизин и другие. Также в это время появляется Малый театр, о котором также повествуется в экспозиции.

В отдельном блоке можно познакомиться с историей появления частных театров до открытия Московского художественного театра. Также упоминаются театральные реформаторы начала 20 века. Выставка подробно описывает историю МХТ. Дается информация о студиях театра, а также о первых гастролях МХТ в Германию. Театр оказал огромное влияние на европейскую театральную культуру и на немецкую в частности.

Отдельный блок посвящен русским актерам и театральным педагогам за рубежом. В этой части рассказывается о таких актерах и театральных деятелях, как Елена Полевицкая, Поликарп Павлов, Татьяна Тарыдина, Мария Успенская, Григорий Хмара. Заключительная часть посвящена русским театрам за рубежом. В этом блоке экспозиции рассказывается о театрах русской драмы в странах СНГ, а также о русских театрах в Германии, Канаде и США.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Посетителям впервые представлены ранее не публиковавшиеся фотографии легендарного К.С. Станиславского, а также эскизы работ художников Л. М. Браиловского, М. В. Добужинского и других живописцев России рубежа XIX – начала XX столетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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