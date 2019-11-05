«Весь мир — театр»: в Саратове открылась выставка Российского фонда культуры

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-05T13:12:11+03:00

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Российский фонд культуры в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума открыл в Саратове выставку «Весь мир — театр». Ранее экспозиция была представлена в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова в Ярославле. Выставка доступна зрителям Саратовского государственного академического театра драмы имени И. А. Слонова до 9 ноября.

Экспозиция открылась в ходе Международной театральной олимпиады, которая в этом году проходит в России. Центральной площадкой «Театральной олимпиады — 2019» стал Александрийский театр в Санкт-Петербурге. Программа из 100 российских и зарубежных постановок стартовала еще в июне.

3 ноября во время всероссийской акции «Ночь искусств» в фойе театра выставку сопровождала живая музыка.

Фото Армена Осипяна

Основой выставки является многовековая история русского драматического театра. Концепция выставки «Весь мир — театр» — демонстрация уникального симбиоза европейских и русских театральных традиций.

Фото Армена Осипяна

Экспозиция поделена на несколько блоков по хронологическому принципу.

Первые блоки выставки повествуют об истоках русского театра до учреждения первого публичного «Русского для представления трагедий и комедий театра». Здесь подчеркивается роль скоморохов, рассказывается о церковном театре, упоминается первый профессиональный спектакль «Артаксерксово действо». В царствование Алексея Михайловича в России, кроме придворного, появляется еще один вид театра — школьный. Ему было суждено просуществовать более полувека. Далее выставка рассказывает о придворном театре Анны Иоанновны и Кадетском театре.

Фото Армена Осипяна

В следующем блоке речь идет о театре и драматургии первой половины 19 века. Здесь выставка упоминает такие имена как Александр Сумароков, Михаил Херасков, Денис Фонвизин и другие. Также в это время появляется Малый театр, о котором также повествуется в экспозиции.

В отдельном блоке можно познакомиться с историей появления частных театров до открытия Московского художественного театра. Также упоминаются театральные реформаторы начала 20 века. Выставка подробно описывает историю МХТ. Дается информация о студиях театра, а также о первых гастролях МХТ в Германию. Театр оказал огромное влияние на европейскую театральную культуру и на немецкую в частности.

Отдельный блок посвящен русским актерам и театральным педагогам за рубежом. В этой части рассказывается о таких актерах и театральных деятелях, как Елена Полевицкая, Поликарп Павлов, Татьяна Тарыдина, Мария Успенская, Григорий Хмара. Заключительная часть посвящена русским театрам за рубежом. В этом блоке экспозиции рассказывается о театрах русской драмы в странах СНГ, а также о русских театрах в Германии, Канаде и США.

Фото Армена Осипяна

Посетителям впервые представлены ранее не публиковавшиеся фотографии легендарного К.С. Станиславского, а также эскизы работ художников Л. М. Браиловского, М. В. Добужинского и других живописцев России рубежа XIX – начала XX столетия.

ИСТОЧНИК KP.RU