В Саратовской области может появиться представительство ТПП Ирана

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-05T13:06:40+03:00

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В Саратове состоялась встреча делегации Исламской Республики Иран и представителей деловых кругов Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, во встрече приняли участие: президент Торгово-промышленной палаты провинции Мазендеран Абдоллах Мохаджер, вице-президент Чалангари Джуйбари и директор Торгового Дома провинции Мазендеран в Волгограде Харун Насими. Саратовскую область представляли зампред правительства Алексей Стрельников, президент ТПП Алексей Антонов, советник министра экономического развития Юрий Аршинов, заместитель директора «Центра поддержки экспорта Саратовской области» Аркадий Балаян.

Во время встречи были рассмотрены меры по увеличению товарооборота между Саратовской областью и Ираном.

- Было отмечено, что географическое положение Саратовской области и провинции Мазендеран предопределяет интенсивный уровень контактов экономических операторов двух стран, — отметили в минэкономики.

Также было предложено создать в Саратовской области представительство ТПП провинции Мазендеран в рамках проекта «Иран Базари».

Визит Торгово-промышленной палаты Мазендерана по итогам бизнес-миссии «Центра поддержки экспорта Саратовской области» подтверждает важность реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU