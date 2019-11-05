Саратовские школьники выиграли всероссийский конкурс с постановкой на японском языке

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-05T11:36:56+03:00

Дети сыграли пьесу по «Сказке о рыбаке и рыбке»

Изменить размер текста: A A

Воспитанники саратовской школы-интерната №5 стали победителями на всероссийском конкурсе «Созвездие».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, коллектив «Перспектива» представил постановку на японском языке по «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина и выиграл в театральной номинации.

В финале конкурса за звание лучших в различных номинациях боролись индивидуальные исполнители и творческие коллективы из 28 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU