Саратовские школьники выиграли всероссийский конкурс с постановкой на японском языке
Дети сыграли пьесу по «Сказке о рыбаке и рыбке»
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Воспитанники саратовской школы-интерната №5 стали победителями на всероссийском конкурсе «Созвездие».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, коллектив «Перспектива» представил постановку на японском языке по «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина и выиграл в театральной номинации.
В финале конкурса за звание лучших в различных номинациях боролись индивидуальные исполнители и творческие коллективы из 28 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU