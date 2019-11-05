2019-11-05T11:34:37+03:00
Общество

В четверг Саратов пойдет на температурный рекорд

Погода дает шанс на эту возможность
Дарья Вострикова
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Жители Саратовской области на этой неделе отдохнут от холодов и снега — погода обещает быть аномально теплой.

Как рассказали корреспонденту «КП-Саратов» представитель регионального Гидрометцентра, местами ожидаются небольшие осадки.

Ветер будет дуть с юго-запада и юго-востока, в ближайшие сутки его порывы достигнут 15 м/с, а в четверг и пятницу — до 6-11 м/с.

Так, завтра столбик термометра ночью поднимется до 4-9 градусов, а днем будет до 8-13 градусов тепла, в четверг и пятницу в темное время суток ожидается 6-11 градусов тепла, днем — до 11-16 градусов.

Отметим, что этот характер погоды атипичен для ноября: показатели на 10-12 градусов выше климатической нормы.

Синоптик отметила, что Саратов в четверг вполне может пойти на температурный рекорд, поскольку ожидается от 12 до 14 градусов тепла. Сам максимум был зарегистрирован в 1998 году с показателем в 15,3 градуса.

Завтра, в среду, будет не так жарко: ожидается от 11 до 13 градусов тепла.

Кроме того, в областном центре ночью и утром 6 ноября, а также вечером 7 числа будет небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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