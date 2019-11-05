В День народного единства хозяин воткнул нож в живот гостю в Ртищеве
Потерпевший скончался по пути в больницу
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Ртищеве Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 31-летний мужчина.
Следствие считает, что 4 ноября мужчина у себя дома распивал алкоголь со знакомыми. Мужчины поссорились из-за нецензурных оскорблений. После этого хозяин квартиры схватил нож и воткнул его 47-летнему гостю в живот.
Потерпевший скончался в машине «скорой помощи».
Подозреваемый задержан. Решается вопрос об аресте.
ИСТОЧНИК KP.RU