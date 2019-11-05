Балаковский бизнес-инкубатор подвел итоги обучения будущих бизнесменов по федеральной программе

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-05T11:14:19+03:00

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Балаковский бизнес-инкубатор подвел итоги обучения потенциальных и начинающих предпринимателей по федеральной программе АО «Корпорация «МСП» — «Азбука предпринимателя». Проект направлен на развитие предпринимательских компетенций для всех граждан. Мероприятие проходило в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициируемого президентом РФ Владимиром Путиным.

- За время обучения слушатели научились определять и рассчитывать затраты, прибыль и срок окупаемости своих идей, разрабатывать и презентовать бизнес-план, а также смогли в качестве экспертов и критиков оценивать бизнес-планы других участников, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области.

Фото министерства экономического развития Саратовской области

Напомним, открытие программы состоялось 1 октября 2019 года. В течение месяца под руководством тренера АО «Корпорация «МСП» и менеджера МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» будущие предприниматели обучались основам бизнеса.

Результатом для каждого участника стали знания и навыки, бизнес-план и сертификат о прохождении программы.

ИСТОЧНИК KP.RU