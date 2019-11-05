Путин уволил бывшего начальника саратовского МЧС
Соответствующий приказ подписан в День народного единства
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Вчера, 4 ноября, в День народного единства президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении начальника ГУ МЧС России по Кировской области Михаила Лихачева.
Напомним, чиновника в статусе полковника перевели с должности главы саратовского МЧС 4 октября 2013 года, вместо него руководить министерством чрезвычайных ситуаций стал Игорь Качев.
Уже в конце февраля 2015 года Михаил Лихачев получил звание генерал-майора. Всего на новом месте он проработал шесть лет и один месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU