Прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации детских площадок под Саратовом

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-05T11:22:50+03:00

Должностное лицо из администрации оштрафовано на 10 тыс. рублей

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Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения органом местного самоуправления законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских площадок.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о площадках из Расковского МО, которые находятся на балансе администрации.

На объектах отсутствуют информационные таблички и доски, нет ударопоглощающих покрытий, никто не следит за оборудованием, нет графика по техническому обслуживанию, ремонту, осмотрам.

Также на качелях концы некоторых болтовых соединений не защищены, имеются следы коррозии металла; для предупреждения резких толчков качалка не оборудована демпферным устройством.

Должностных лиц местной администрации оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU