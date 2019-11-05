Прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации детских площадок под Саратовом
Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения органом местного самоуправления законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских площадок.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о площадках из Расковского МО, которые находятся на балансе администрации.
На объектах отсутствуют информационные таблички и доски, нет ударопоглощающих покрытий, никто не следит за оборудованием, нет графика по техническому обслуживанию, ремонту, осмотрам.
Также на качелях концы некоторых болтовых соединений не защищены, имеются следы коррозии металла; для предупреждения резких толчков качалка не оборудована демпферным устройством.
Должностных лиц местной администрации оштрафовали на 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU