В Саратове водителей просят быть осторожными: у детей закончились осенние каникулы

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-05T11:20:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция Саратова призывает водителей быть осторожными на дорогах, поскольку осенние каникулы у детей подошли к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, перед вождением лучше проверить исправность тормозов, а во время пути быть внимательными при проезде у образовательных учреждений, где рядом с дорогой могут находиться дети.

Также стоит соблюдать бдительность на переходах: не торопиться, а дать пешеходам пройти туда, куда они хотели.

ИСТОЧНИК KP.RU