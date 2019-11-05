В Саратове водителей просят быть осторожными: у детей закончились осенние каникулы
Нужно соблюдать аккуратность
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Госавтоинспекция Саратова призывает водителей быть осторожными на дорогах, поскольку осенние каникулы у детей подошли к концу.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, перед вождением лучше проверить исправность тормозов, а во время пути быть внимательными при проезде у образовательных учреждений, где рядом с дорогой могут находиться дети.
Также стоит соблюдать бдительность на переходах: не торопиться, а дать пешеходам пройти туда, куда они хотели.
ИСТОЧНИК KP.RU