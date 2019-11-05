Саратовцам рассказали, как правильно выбирать и хранить торты

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-05T09:22:21+03:00

С различными отделками он может храниться как 72 часа, так всего и шесть

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Роспотребнадзор по Саратовской области рассказал, как должны храниться кондитерские изделия на полках магазинов.

- Транспортировка обязана осуществляться в закрытых лотках в спецмашинах или фургонах и ни в коем случае не навалом. В магазины нельзя принимать торты, не упакованные поштучно в тару, а также пирожные без упаковок с плотно прилегающей крышкой, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Также «кондитерку» надо хранить в чистых, сухих и хорошо проветриваемых помещениях, но нельзя — вплотную к стенам, без подтоварников и на стеллажах, которые ниже, чем 35 см от пола.

В Роспотребнадзоре саратовцам рассказали и как выбрать торт: надо прочитать состав. Если в нем есть меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, изготовитель решил сэкономить и заменить натуральные компоненты искусственными, что может отрицательно повлиять на человека.

Сам торт нужно хранить при температуре от +2 до +6 градусов. 72 часа он может храниться без отделки кремом, 36 часов — с белково-взбивным, сливочным кремом или фруктовой отделкой, а также «Картошка» и всего шесть часов — с заварным кремом или из взбитых сливок.

Кондитерские изделия лучше покупать от местных производителей, ведь импортные слишком долго перевозятся, а срок их годности увеличивают за счет консервантов.

Также Роспотребнадзор отметил, что ломаные мучные изделия, такие как пряники или печенья брать не стоит, а при покупке следует обратить внимание на то, как в магазине хранится этот товар, при какой температуре и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU