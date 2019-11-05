В Энгельсе женщина украла у сельчанки золото

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-05T09:30:34+03:00

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В отдел полиции Энгельсского района 25 октября поступило заявление от 44-летней жительницы села Красный Яр.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 27 сентября в 5:30 неизвестные унесли из ее дома золотые сережки стоимостью 7 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 43-летняя жительница села Генеральское.

У нее изъяли похищенное, после чего отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU