В Энгельсе женщина украла у сельчанки золото
Сумма ущерба составила 7 тыс. рублей
Изменить размер текста:
В отдел полиции Энгельсского района 25 октября поступило заявление от 44-летней жительницы села Красный Яр.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 27 сентября в 5:30 неизвестные унесли из ее дома золотые сережки стоимостью 7 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 43-летняя жительница села Генеральское.
У нее изъяли похищенное, после чего отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU