Женщина на Chevrolet протаранила Hyundai и Opel
Пострадали два человека
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Ночью 4 ноября на улице Московская в Саратове столкнулись три авто.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 02:05 напротив дома №95.
По предварительной версии, 24-летняя женщина за рулем Chevrolet допустила столкновение с автомобилем Hyundai, которым управлял 33-летний мужчина. Кроме того, произошло столкновение с автомобилем Opel под управлением 26-летнего водителя.
Госпитализированы водитель Chevrolet и пассажир Hyundai.
ИСТОЧНИК KP.RU