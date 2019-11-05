Женщина на Chevrolet протаранила Hyundai и Opel

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-05T09:26:05+03:00

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Ночью 4 ноября на улице Московская в Саратове столкнулись три авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 02:05 напротив дома №95.

По предварительной версии, 24-летняя женщина за рулем Chevrolet допустила столкновение с автомобилем Hyundai, которым управлял 33-летний мужчина. Кроме того, произошло столкновение с автомобилем Opel под управлением 26-летнего водителя.

Госпитализированы водитель Chevrolet и пассажир Hyundai.

ИСТОЧНИК KP.RU