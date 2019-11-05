Беспричинная пробка парализовала проспект 50 лет Октября
Затор тянется от Мурманского проезда до Технической [фото]
Пробка тянется до ТехническойФото: Дарья Вострикова
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Проспект 50 лет Октября в Саратове парализован пробкой.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», затор тянется от Мурманского проезда до улицы Техническая в направлении 3-й Дачной.
.Фото: Дарья Вострикова
При этом видимой причины пробки нет — ни аварии, ни сломанного автомобиля. Комментаторы в сервисе «Яндекс.Пробки» также недоумевают и с опасениями ждут выпадения снега, что приведет к еще большим трудностям.
Движение затруднено также по улице-дублеру, а также Тракторной и Волгоградской.
.Фото: Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU