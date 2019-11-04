2019-11-04T18:15:08+03:00
Происшествия

В Саратове безработный рецидивист унес из магазина и выпил коньяк

Он побывал в торговой точке на 7-м Береговом проезде
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на 7-м Береговом проезде.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, к полицейским с заявлением пришла 38-летняя директор торговой точки и рассказала об открытом похищении трех бутылок по 0,5 литра коньяка «Три звезды» стоимостью свыше 1 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, который выпил похищенный алкоголь и выкинул бутылки.

На гражданина завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Марксом пострадала женщина
Саратовский баскетбольный «Автодор» уступил ЦСКА
В рамках «Киновертикали» откроют памятному доску саратовскому актеру Анатолию Солоницыну
В Аркадаке парни отобрали у женщины телефон под предлогом «позвонить»
Валерий Радаев обозначил задачи по благоустройству проспекта Кирова
В Саратове рецидивист ограбил магазин ради коньяка
В Энгельсе женщина украла у посетительницы бара телефон
В Балашовском районе перезахоронят военных летчиков
«Царицынская опера» представила на саратовской сцене новую версию «Кармен»
В Энгельсе наркоман украл из аптеки тонометры
Несколько тысяч саратовцев пришли на Крестный ход
В Саратовской области 13 из 18 городов оказались с неблагоприятной городской средой
Арестован балашовец, который пришел в гости к приятелю и зарезал его
В центре Саратова ВАЗ сбил женщину с детьми
В Энгельсе задержали двух любителей «спайса»
В Саратове Крестный ход прервал движение троллейбусов
В Краснопартизанском районе задержаны три браконьера
Под Саратовом женщина на ВАЗе кувыркнулась в кювет
Минстрой РФ отнес Саратов в число городов с благоприятной средой
В Саратове у студента угнали ВАЗ
В консерватории Саратова пройдут публичные прослушивания III Всероссийского конкурса скрипачей имени Гольденберга