В Саратове безработный рецидивист унес из магазина и выпил коньяк
Он побывал в торговой точке на 7-м Береговом проезде
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на 7-м Береговом проезде.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, к полицейским с заявлением пришла 38-летняя директор торговой точки и рассказала об открытом похищении трех бутылок по 0,5 литра коньяка «Три звезды» стоимостью свыше 1 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, который выпил похищенный алкоголь и выкинул бутылки.
На гражданина завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU