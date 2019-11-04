В Саратове безработный рецидивист унес из магазина и выпил коньяк

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-04T18:15:08+03:00

Он побывал в торговой точке на 7-м Береговом проезде

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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на 7-м Береговом проезде.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, к полицейским с заявлением пришла 38-летняя директор торговой точки и рассказала об открытом похищении трех бутылок по 0,5 литра коньяка «Три звезды» стоимостью свыше 1 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний рецидивист, который выпил похищенный алкоголь и выкинул бутылки.

На гражданина завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU