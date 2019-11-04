В рамках «Киновертикали» откроют памятному доску саратовскому актеру Анатолию Солоницыну
Мероприятие состоится в центре города
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В Саратове на Октябрьской улице, 24, на перекрестке с Волжской 6 ноября в рамках программы «Киновертикали» состоится торжественное открытие памятной доски актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Анатолию Солоницыну.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, этот шестой фестиваль-конкурс откроется в 14:00 в ТЮЗе имени Киселева.
Торжественное закрытие «Киновертикали» и награждение победителей состоится 8 ноября в 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU