2019-11-04T18:02:03+03:00
Общество

В рамках «Киновертикали» откроют памятному доску саратовскому актеру Анатолию Солоницыну

Мероприятие состоится в центре города
Дарья Вострикова
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В Саратове на Октябрьской улице, 24, на перекрестке с Волжской 6 ноября в рамках программы «Киновертикали» состоится торжественное открытие памятной доски актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Анатолию Солоницыну.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, этот шестой фестиваль-конкурс откроется в 14:00 в ТЮЗе имени Киселева.

Торжественное закрытие «Киновертикали» и награждение победителей состоится 8 ноября в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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