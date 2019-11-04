В Аркадаке парни отобрали у женщины телефон под предлогом «позвонить»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-04T17:58:04+03:00

Одного из них задержали

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Полиция Аркадакского района раскрыла кражу у 49-летней местной жительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 22 сентября в 20:00 двое неизвестных попросили ее одолжить Honor 10 Light для звонка, а сами забрали телефон.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 14-летний местный житель, у которого изъяли похищенное и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU