Валерий Радаев обозначил задачи по благоустройству проспекта Кирова
Валерий Радаев о реконструкции проспекта Кирова в Саратове.! другой источник
Сегодня, 4 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев вместе с ветеранами, общественниками и молодежью осмотрел отремонтированный проспект Кирова.
Мы практически идем к завершению строительства нашего большого пешеходного кольца, протяженностью 8,5 км. Остается Набережная, пляж и соединиться с улице Рахова. Задача руководства города вместе со всеми общественностью все-таки третьим этапом уже подремонтировать все фасады нашего исторического города и написать что этот город — музей под открытым небом, — отметил глава региона.
Валерий Радаев отметил, что общестроительные работы почти завершены, осталось озеленение. Если новые деревья не приживутся, подрядчик по гарантии будет обязан заменить их.
Глава региона добавил, что в ближайшее время нужно будет решить вопрос с реконструкцией фонтана «Мелодия». Возведение требует внимания и немалых денег, однако самое главное — чтобы он был согласован с общественностью и стал любимым местом местных жителей и гостей города.
ИСТОЧНИК KP.RU