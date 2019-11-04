2019-11-04T17:12:33+03:00
Общество

Валерий Радаев обозначил задачи по благоустройству проспекта Кирова

Предстоит решить вопрос с реконструкцией фонтана «Мелодия»
Дарья Вострикова
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Валерий Радаев о реконструкции проспекта Кирова в Саратове.! другой источник

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Сегодня, 4 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев вместе с ветеранами, общественниками и молодежью осмотрел отремонтированный проспект Кирова.

Мы практически идем к завершению строительства нашего большого пешеходного кольца, протяженностью 8,5 км. Остается Набережная, пляж и соединиться с улице Рахова. Задача руководства города вместе со всеми общественностью все-таки третьим этапом уже подремонтировать все фасады нашего исторического города и написать что этот город — музей под открытым небом, — отметил глава региона.

Валерий Радаев отметил, что общестроительные работы почти завершены, осталось озеленение. Если новые деревья не приживутся, подрядчик по гарантии будет обязан заменить их.

Глава региона добавил, что в ближайшее время нужно будет решить вопрос с реконструкцией фонтана «Мелодия». Возведение требует внимания и немалых денег, однако самое главное — чтобы он был согласован с общественностью и стал любимым местом местных жителей и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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