2019-11-04T16:19:31+03:00
Происшествия

В Энгельсе женщина украла у посетительницы бара телефон

Преступница задержана
Дарья Вострикова
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Полиция раскрыла кражу из бара на Коммунистической улице в Энгельсе у 23-летней девушки.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ночью 4 октября гражданка оставила свой телефон марки Honor стоимостью 19 тыс. рублей, который похитили неизвестные.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 33-летняя женщина, которая во всем призналась.

У нее изъяли похищенное, после чего отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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