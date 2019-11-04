В Энгельсе женщина украла у посетительницы бара телефон
Преступница задержана
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Полиция раскрыла кражу из бара на Коммунистической улице в Энгельсе у 23-летней девушки.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ночью 4 октября гражданка оставила свой телефон марки Honor стоимостью 19 тыс. рублей, который похитили неизвестные.
Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 33-летняя женщина, которая во всем призналась.
У нее изъяли похищенное, после чего отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU