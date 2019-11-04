В Балашовском районе перезахоронят военных летчиков
В поселке Первомайское Балашовского района 6 ноября пройдёт перезахоронение останков экипажа 1-й авиационной дивизии дальнего действия.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, летчики погибли в воздушном бою 5 октября 1942 года.
Траурная церемония пройдет в рамках проекта «Защитникам Балашовского неба», который получил одобрение экспертов по результатам проведения областного конкурса общественно полезных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Саратовской области.
Церемония состоится в 12:00 на кладбище поселка Первомайское.
ИСТОЧНИК KP.RU