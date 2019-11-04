В Балашовском районе перезахоронят военных летчиков

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-04T16:12:36+03:00

Граждане погибли в 1942 году

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В поселке Первомайское Балашовского района 6 ноября пройдёт перезахоронение останков экипажа 1-й авиационной дивизии дальнего действия.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, летчики погибли в воздушном бою 5 октября 1942 года.

Траурная церемония пройдет в рамках проекта «Защитникам Балашовского неба», который получил одобрение экспертов по результатам проведения областного конкурса общественно полезных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Саратовской области.

Церемония состоится в 12:00 на кладбище поселка Первомайское.

ИСТОЧНИК KP.RU