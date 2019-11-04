В Энгельсе наркоман украл из аптеки тонометры
Похищенное он продал неизвестному
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из аптеки, расположенной на Студенческой улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 48-летней заявительницы, с 9:13 до 10:50 кто-то унес из торговой точки тонометры на общую сумму свыше 4,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист-наркоман, который признался, что продал похищенное неизвестному.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU