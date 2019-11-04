В Энгельсе наркоман украл из аптеки тонометры

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-04T15:41:09+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из аптеки, расположенной на Студенческой улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 48-летней заявительницы, с 9:13 до 10:50 кто-то унес из торговой точки тонометры на общую сумму свыше 4,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист-наркоман, который признался, что продал похищенное неизвестному.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU