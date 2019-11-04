2019-11-04T15:03:49+03:00
Общество

Несколько тысяч саратовцев пришли на Крестный ход

Перед шествием состоялась литургия
Дарья Вострикова
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Фото: Вера ВеденскаяФото: Вера Веденская
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Сегодня, 4 ноября, в Саратове прошел Крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери.

Сначала Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин и Епископ Покровский и Николаевский Пахомий отслужили литургию в Казанском храме, расположенном на улице Чернышевского. После этого процессия двинулась до Свято-Троицкого кафедрального собора, который находится на Московской улице.

Конечная точка встречала верующих горячим угощением.

Фото: Вера Веденская

Фото: Вера Веденская

Шествие собрало несколько тысяч человек, поэтому сегодня временно не ходили несколько маршрутов троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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