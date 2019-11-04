Несколько тысяч саратовцев пришли на Крестный ход
Сегодня, 4 ноября, в Саратове прошел Крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери.
Сначала Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин и Епископ Покровский и Николаевский Пахомий отслужили литургию в Казанском храме, расположенном на улице Чернышевского. После этого процессия двинулась до Свято-Троицкого кафедрального собора, который находится на Московской улице.
Конечная точка встречала верующих горячим угощением.
Фото: Вера Веденская
Шествие собрало несколько тысяч человек, поэтому сегодня временно не ходили несколько маршрутов троллейбусов.
ИСТОЧНИК KP.RU