В Энгельсе задержали двух любителей «спайса»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-04T12:52:53+03:00

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Полиция Энгельсского района 2 ноября в рамках операции «Антикриминал» в ста метрах от улицы Маршала Василевского задержала 24 и 26-летних парней которые сидели в Lada Priora.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в салоне машины обнаружили пакет с порошком и коричневым твердым веществом.

Вчера, 3 ноября, экспертиза показала, что это наркотики, которые называются солями и спайсами, в общей сумме их было почти 35 грамм.

На парней завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU